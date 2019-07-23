Son Dakika Haberleri: Johnson: 31 Ekim'de Brexit tamamlanacak, Brüksel: Anlaşma değişmeyecek
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Johnson: 31 Ekim'de Brexit tamamlanacak, Brüksel: Anlaşma değişmeyecek

15 dakika önce

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de ülkesinin anlaşmalı veya anlaşmasız Avrupa Birliği'nden ayrılacağını söyledi. Brüksel ise koltuğunu devreden başbakan Theresa May ile yapılan Brexit anlaşmasının şartlarının değişmeyeceğini hatırlattı.

Johnson: 31 Ekim'de Brexit tamamlanacak, Brüksel: Anlaşma değişmeyecek, System.String[]
İngiltere'de Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti'nin başına geçmesi ve başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından çözmesi gereken ilk konu ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini yönetmek olacak.

İngiliz Parlamentosu'nun daha önce 3 defa reddettiği anlaşmasız ayrılık, Brüksel'in ekim ayına kadar tanıdığı sürede çözülecek mi merak konusu.
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İngiltere, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:22 
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