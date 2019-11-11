Son Dakika Haberleri: Johnson'a seçim hediyesi: Anlaşmasız Brexit isteyen parti Muhafazakarlar'a karşı aday çıkarmayacak
Son Dakika Dünya Johnson'a seçim hediyesi: Anlaşmasız Brexit isteyen parti Muhafazakarlar'a karşı aday çıkarmayacak

Johnson'a seçim hediyesi: Anlaşmasız Brexit isteyen parti Muhafazakarlar'a karşı aday çıkarmayacak

6 saat önce

İngiltere siyaseti ülkenin geleceği açısından kritik gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmayı savunan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage erken seçim yarışından Muhafazakar Parti lehine çekildiğini açıklaması ile Başbakan Boris Johnson'ın eli güçlendi.

Johnson'a seçim hediyesi: Anlaşmasız Brexit isteyen parti Muhafazakarlar'a karşı aday çıkarmayacak, System.String[]

İngiltere siyaseti ülkenin geleceği açısından kritik gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız olarak çıkılmasını savunan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage erken seçimde Muhafazakar Parti lehine çekildiğini açıklaması ile Başbakan Boris Johnson çok ciddi bir avantaj elde etmiş oldu.


317 sandalyeye sahip olan Muhafazakar Parti'nin erken seçimlerde Brexit Partisi'ne önemli sayıda kayıp vereceği düşünülüyordu ki bu da kendi yaptığı anlaşma ile AB'den ayrılmak isteyen Johnson'ın elini zora sokacaktı.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:01 
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