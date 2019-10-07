Son Dakika Haberleri: Johnson: ab'de bizim kadar taviz vermeli
Son Dakika Ekonomi Johnson: ab'de bizim kadar taviz vermeli

Johnson: ab'de bizim kadar taviz vermeli

52 dakika önce

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin son Brexit anlaşması teklifinin "adil ve makul" olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir ayrılık anlaşması için Birleşik Krallık kadar taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Johnson: ab'de bizim kadar taviz vermeli, System.String[]

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin son Brexit anlaşması teklifinin "adil ve makul" olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir ayrılık anlaşması için Birleşik Krallık kadar taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Johnson, "AB ile, ilerleyerek yeni bir ticaret ilişkisi kurmak için bir anlaşma konuşması yapmaya hazırız ancak AB de bizim kadar taviz vermeli" dedi.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Boris Johnson, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:10 Kaynak: DHA
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