Johnson: ab'de bizim kadar taviz vermeli
52 dakika önce
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin son Brexit anlaşması teklifinin "adil ve makul" olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir ayrılık anlaşması için Birleşik Krallık kadar taviz vermesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:10 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin son Brexit anlaşması teklifinin "adil ve makul" olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir ayrılık anlaşması için Birleşik Krallık kadar taviz vermesi gerektiğini söyledi.
Johnson, "AB ile, ilerleyerek yeni bir ticaret ilişkisi kurmak için bir anlaşma konuşması yapmaya hazırız ancak AB de bizim kadar taviz vermeli" dedi.
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