Son Dakika Haberleri: Johnson: Anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit 31 Ekim'de
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Johnson: Anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit 31 Ekim'de

2 dakika önce

– Birleşik Krallık'ta Mjuhafazakar Parti liderliği seçimlerinin en büyük kazanma adayı olarak görülen, Dışişleri eski bakanı Boris Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'de, anlaşmalı ya da anlaşmasız, ayrılacağını söyledi.

Johnson: Anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit 31 Ekim'de, System.String[]
– Birleşik Krallık'ta Mjuhafazakar Parti liderliği seçimlerinin en büyük kazanma adayı olarak görülen, Dışişleri eski bakanı Boris Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'de, anlaşmalı ya da anlaşmasız, ayrılacağını söyledi.
Theresa May'in Brexit anlaşmasının sadece belirli kısımlarını uygulayacağını belirten Johnson, May'in anlaşmasının uygulamada "ölü" olduğunu söyledi.
 Johnson, ülkenin AB'den  ayrılırken ödemesi gereken 39 milyar sterlinin nasıl bulunacağına dair "yaratıcı belirsizliğe" ihtiyaç olduğunu söyledi.
Alternatif Ayarlamalar Komisyonu'nun yayınladığı raporda çok sayıda teknik düzenleme olduğuna dikkat çeken Johnson, Birleşik Krallık ve İrlanda arasındaki, Dünya Ticaret Örgütü'nün 23. Maddesi'ni kullanarak, gümrük anlaşmasının anlaşmasız bir Brexit senaryosunda dahi geçerli olacağını belirtti ve aynı maddedinin AB ile ticarette de kullanılabileceğini ekledi.


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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
birleşik krallık, avrupa birliği, brexit, 31 ekim, Ekonomi
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