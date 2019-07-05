Son Dakika Haberleri: Johnson: Anlaşmasız Brexit önlemleri artırılmalı
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Johnson: Anlaşmasız Brexit önlemleri artırılmalı

2 saat önce

– Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti lider adayı Boris Johnson, anlaşmasız bir Brexit olasılığı için önlemelerin artırılması gerektiği uyarısı yaptı.

Johnson: Anlaşmasız Brexit önlemleri artırılmalı, System.String[]
Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti lider adayı Boris Johnson, anlaşmasız bir Brexit olasılığı için önlemelerin artırılması gerektiği uyarısı yaptı.
Seçim kapmanyası çerçevesinde Darlington'da konuşan Johnson, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in hükümetini eleştirerek, May'in 29 Mart ertesinde Brexit hazırlıklarını yavaşlattığını ileri sürdü ve riski en alt düzeye çekmek için, "anlaşmasız bir Brexit" olasılığına göre hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.
Johnson ayrıca, 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak ayrılma sözünü hatırlatarak, Brexit konusunda "çok fazla yenilgi ve olumsuzluk"la karşılaştıklarını söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:29 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Boris Johnson, Ekonomi
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