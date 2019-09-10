Son Dakika Haberleri: "johnson bir brexit anlaşması istiyor"
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"johnson bir brexit anlaşması istiyor"

1 saat önce

Birleşik Krallık Başbakanlık sözcüsü James Slack, Başbakan Boris Johnson'ın gelecek haftalarda Avrupalı liderlerle görüşmek istediğini ve ülkenin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost'un Çarşamba günü Brüksel'e giderek Cuma günü görüşmelere devam edeceğini duyurdu.

Birleşik Krallık Başbakanlık sözcüsü James Slack, Başbakan Boris Johnson'ın gelecek haftalarda Avrupalı liderlerle görüşmek istediğini ve ülkenin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost'un Çarşamba günü Brüksel'e giderek Cuma günü görüşmelere devam edeceğini duyurdu.

Boris Johnson ayrıca Demokrat Sendikacı Parti lideri Arlene Foster ile bir araya gelerek Brexit görüşmeleri dahil çeşitli konuları görüşecek. Foster daha önce yaptığı bir açıklamada makul bir Brexit anlaşmasının yapılabileceğini umduğunu söylemişti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bir sonraki seçimde Brexit referandumunun yenilenmesi için bir kampanya başlatacağını söylemişti.

- İstanbul

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Brüksel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
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