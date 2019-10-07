Johnson: Brexit anlaşması konusunda top AB'nin sahasında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit anlaşması konusunda topun Avrupa Birliği'nin sahasında olduğunu belirtti.



İngiliz Başbakan 31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılmaması için önerdiği son taslağın Avrupalı liderler tarafından bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyledi.