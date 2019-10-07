Son Dakika Haberleri: Johnson: Brexit anlaşması konusunda top AB'nin sahasında
Son Dakika Dünya Johnson: Brexit anlaşması konusunda top AB'nin sahasında

Johnson: Brexit anlaşması konusunda top AB'nin sahasında

1 saat önce

İngiliz başbakan 31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılmaması için önerdiği son taslağın Avrupalı liderler tarafından bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyledi

Johnson: Brexit anlaşması konusunda top AB'nin sahasında, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit anlaşması konusunda topun Avrupa Birliği'nin sahasında olduğunu belirtti.


İngiliz Başbakan 31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılmaması için önerdiği son taslağın Avrupalı liderler tarafından bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyledi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:06 
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