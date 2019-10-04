Johnson, Brexit için 19 Ekim tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde AB'den uzatma isteyecek
50 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışıyla (Brexit) ilgili bir anlaşmanın 19 Ekim tarihine kadar sağlanamaması halinde uzatma istemek için AB’ye bir mektup göndereceği bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla (Brexit) ilgili bir anlaşmanın 19 Ekim tarihine kadar sağlanamaması halinde uzatma istemek için AB'ye bir mektup göndereceği bildirildi.
Reuters, bu haberine dayanak olarak İskoçya mahkemesine gönderilen bir hükümet belgesini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:16
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