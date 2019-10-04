Son Dakika Haberleri: Johnson, Brexit için 19 Ekim tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde AB'den uzatma isteyecek
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Johnson, Brexit için 19 Ekim tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde AB'den uzatma isteyecek

50 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışıyla (Brexit) ilgili bir anlaşmanın 19 Ekim tarihine kadar sağlanamaması halinde uzatma istemek için AB’ye bir mektup göndereceği bildirildi.

Johnson, Brexit için 19 Ekim tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde AB'den uzatma isteyecek, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla (Brexit) ilgili bir anlaşmanın 19 Ekim tarihine kadar sağlanamaması halinde uzatma istemek için AB'ye bir mektup göndereceği bildirildi.


Reuters, bu haberine dayanak olarak İskoçya mahkemesine gönderilen bir hükümet belgesini gösterdi.

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Avrupa Birliği, Boris Johnson, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:16 
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