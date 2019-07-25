Son Dakika Haberleri: Johnson: "Brexit İngiltere'yi dünyanın en büyük yeri yapacak"
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Johnson: "Brexit İngiltere'yi dünyanın en büyük yeri yapacak"

34 dakika önce

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson Brexit'in İngiltere'yi dünyanın en büyük yeri yapacağı sözünü verdi.

Johnson:
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson Brexit'in İngiltere'yi dünyanın en büyük yeri yapacağı sözünü verdi. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson Parlamentoda gerçekleştirdiği ilk konuşmasında, 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılmanın İngiltere'yi dünyanın en büyük yeri yapacağını söyledi. Johnson, "Misyonumuz Büyük Britanya'yı birleştirmek, yeniden enerji vermek ve bu ülkeyi dünyadaki en büyük yer haline getirmek için 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılmaktır" dedi.
(İHA)
Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
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