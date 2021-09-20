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Johnson Controls, Dubai'de akıllı kampüs oluşturacak - Son Dakika

Johnson Controls, Dubai'de akıllı kampüs oluşturacak

20.09.2021 10:51
Johnson Controls, Dubai'de akıllı kampüs oluşturacak, System.String[]

Akıllı, sağlıklı ve sürdürülebilir binalar alanında faaliyet gösteren Johnson Controls'un, Dubai Silicon Oasis Authority ile Rochester Institute of Technology-Dubai'ye enerji vermek için ortak olduğu açıklandı.

Akıllı, sağlıklı ve sürdürülebilir binalar alanında faaliyet gösteren Johnson Controls'un, Dubai Silicon Oasis Authority ile Rochester Institute of Technology-Dubai'ye enerji vermek için ortak olduğu açıklandı.

Johnson Controls, Dubai Silicon Oasis'in (DSO) düzenleyici kuruluşu Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA), entegre serbest bölge teknoloji parkı ve Dubai Rochester Teknoloji Enstitüsü (RIT Dubai) ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Ortaklı ile bölgede türünün ilk örneği olan akıllı, sağlıklı, sürdürülebilir yeni kampüs oluşturacağı bildirildi.

Konu hakkında konuşan Johnson Controls Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik, Hükümet ve Ruhsatlandırma Sorumlusu Katie McGinty, "Şirketimiz, dünya genelinde şirketlerin, hükümetlerin ve küresel kurumların iddialı sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Dijitalleşme, şirketlerin ve kuruluşların net sıfır karbon ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasını sağlayan önemli bir etkendir. Doğru teknolojiyi ve yeteneği kullanmak, başarı için en kritik iki faktördür. Öğrencilere Johnson Controls Open Blue dijital platformunun tamamen açık mimarisinden öğrenme fırsatı vererek yeni nesil inovasyon liderlerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel emisyonların yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden binaların karbonsuzlaştırılmasını ele almak için birlikte çalışabiliriz. Bu çift taraflı bir kazanç durumudur. Bu enerji israfını ve emisyonları azaltmak, enerji maliyetlerini de düşürüyor" açıklamasında bulundu.

Johnson Controls Building Solutions MEA Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rolando Furlong ise şöyle konuştu: "Şirketimiz, 135 yılı aşkın bir süredir inovasyonda öncü ve teknolojide lider olmuştur. RIT kampüsünü dijital olarak dönüştürerek, verileri içgörülere ve içgörüleri nihai olarak bölgenin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacak eylemlere dönüştürerek; performansı optimize etmek için OpenBlue Sağlıklı Bina çözümlerimizi uygulamada yeni bir sürdürülebilirlik düzeyi sağlamak amacıyla Dubai Silikon Oasis Authority ve Dubai Rochester Teknoloji Enstitüsü ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. OpenBlue Sağlıklı Binalar çözümlerimiz, öğrenme ortamlarını iyileştirmek ve öğrencileri yarının inovasyon liderleri olmaya hazırlamak için son teknoloji bir kampüs oluşturmaya yardımcı olacak."

Ortaklığı değerlendiren DSOA'da Mühendislik ve Akıllı Şehir Birimi Başkan Yardımcısı Mühendis Muammar Khaled Al Katheeri, "Akıllı şehir çözümleri için bir test ortamı olarak, Dubai Silicon Oasis Authority her zaman teknolojinin erken uygulayıcılarından biri olmuştur ve bölgemiz için her zaman yenilikçi çözümleri teşvik ediyor ve destekliyoruz. Şirket ile ortaklığımıza büyük saygı duyuyoruz ve sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda aynı değerleri paylaşıyoruz. RIT Dubai kampüsü, en son teknolojilerle donatılmış bir teknoloji ürünüdür ve şirketin bu kampüs için bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak akıllı tesis yönetimi sunmasını dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre şirket, öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin sağlığını güçlendiren, kampüsün enerji performansını optimize eden ve çevresel ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılayan çözümler ve hizmetlerle kampüsün tüm basamaklarında kanıtlanmış deneyime sahip. İş birliği, Dubai 2040 Kentsel Master Planı ile uyumlu. Plan kapsamındaki en önemli çıktılardan biri, Dubai'nin küresel büyümesine ve liderliğine katkıda bulunmak için yetenekleri ve zihinleri kendine çeken uluslararası bir bilgi ve inovasyon merkezini desteklemesi. Dubai Silicon Oasis, inovasyonu, dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gelişimini ve yetenek üretimini harekete geçiren beş ana şehir merkezinden biri; bilim, teknoloji ve bilgi merkezi. - İSTANBUL

Johnson Controls, Kampüs, Enerji, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Johnson Controls, Dubai'de akıllı kampüs oluşturacak - Son Dakika Ekonomi


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