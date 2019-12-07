Son Dakika Haberleri: Johnson-Corbyn TV'de karşılaştı: Anketler Muhafazakarları işaret ediyor
Son Dakika Dünya Johnson-Corbyn TV'de karşılaştı: Anketler Muhafazakarları işaret ediyor - Son Dakika Dünya

Johnson-Corbyn TV'de karşılaştı: Anketler Muhafazakarları işaret ediyor

6 saat önce

İngiltere'de yapılacak erken seçimlere birkaç gün kala Başbakan Boris Johnson ile İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ilk kez televizyonda tartışma programına katıldı. Anketlere göre Johnson 12 Aralık'ta yapılacak seçimler için avantajını koruyor.

Johnson-Corbyn TV'de karşılaştı: Anketler Muhafazakarları işaret ediyor, System.String[]

İngiltere'de yapılacak erken seçimlere birkaç gün kala Başbakan Boris Johnson ile İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ilk kez televizyonda tartışma programına katıldı. Anketlere göre Johnson 12 Aralık'ta yapılacak seçimler için avantajını koruyor.


Londra merkezli YouGov araştırma şirketinin programdan hemen sonra yaptığı ankete katılanların yüzde 52'si Boris Johnson'u ana muhalefet adayından daha başarılı buldu.

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Boris Johnson, İngiltere, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:14 
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