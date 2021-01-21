Johnson'dan Biden'a tebrik: "Başkan Biden ile çalışmayı heyecanla bekliyorum" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ı tebrik ederek, "Başkan Biden ile çalışmayı heyecanla bekliyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Johnson, "ABD başkanı olarak yemin eden Joe Biden ve tarihi görevine başladığı için Kamala Harris'i tebrik ederim. İklim değişikliğinden, Covid-19'a kadar hepimiz için önemli olan konularda ABD'nin liderliği hayati önem taşıyor ve Başkan Biden ile çalışmayı heyecanla bekliyorum" dedi.

(İHA)