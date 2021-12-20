Üye Girişi
Johnson'dan İngiltere için kısıtlama sinyali - Son Dakika

Johnson'dan İngiltere için kısıtlama sinyali

20.12.2021 22:25
Johnson'dan İngiltere için kısıtlama sinyali

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan Covid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, "Kamuyu korumak için daha fazla önlem alma ihtimalimiz hala gündemde" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan Covid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, "Kamuyu korumak için daha fazla önlem alma ihtimalimiz hala gündemde" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, artan Covid-19 vakaları nedeniyle İngiltere için yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini verdi. Kısıtlamaların ne olacağına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Johnson, hükümetin Covid-19 verilerini "saat başı" takip ettiğini söyleyerek, ilerleyen günlerde hükümetin kuralları sıkılaştırılabileceği konusunda halkı uyardı.

"KAMUYU KORUMAK İÇİN DAHA FAZLA ÖNLEM ALMA İHTİMALİMİZ HALA GÜNDEMDE"

Covid-19'un Omicron mutasyonunun ülke genelinde, özellikle de başkent Londra'da arttığına ve hastane kabullenin aynı şekilde artış gösterdiğine dikkat çeken Johnson, şu anki durumun "son derece zor" olduğunu ifade etti. Hükümetin Omicron mutasyonunu kontrol altına almak için her detaya baktığını aktaran Johnson, "Kamuyu korumak için daha fazla önlem alma ihtimalimiz hala gündemde" dedi.

İngiltere için ek kısıtlamaların getirilebileceğini belirten Johnson, "Bunun ekonomik yönünü de gözden geçireceğiz" ifadelerini kullanarak, böyle bir durumda bir takım KDV indirimi ve yerel konseylerden fonlar şeklinde yardımların olabileceğini açıkladı.

Milyonlarca insanın ilk aşısını henüz yaptırmadığına dikkat çeken Johnson, aşılamanın büyük fark meydana getirdiğini ve bu yöndeki kanıtların fazla olduğunu ifade etti. Johnson, İngiliz halkını "dikkatli olmaya" ve "güçlendirici aşı dozlarını almaya" çağırdı.

SAGE'DEN HASTANE BAŞVURULARININ GÜNDE 3 BİNE ULAŞABİLECEĞİ UYARISI

İngiltere Hükümetinin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) ise, daha fazla kısıtlama olmadığı takdirde hastane başvurularının günde 3 bine ulaşabileceği konusunda kabineyi uyardı.

Öte yandan İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ülkeye daha sıkı Covid-19 kısıtlamaları getirilmemesi konusunda direnmeye devam ediyor. Basına göre Sunak şu anda ülkede artan vaka sayıları nedeniyle Noel etkinlikleri iptallerinden etkilenen konaklama ve hizmet sektörü için acil kurtarma paketi üzerinde çalışıyor. Sunak, daha fazla kısıtlama getirilmesi konusunda bunun "İngiliz işletmelerine ve işçilerine karşı tehdit oluşturduğunu" ifade etmişti.

SON 24 SAATTE 91 BİN 743 VAKA

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada son 24 saatte 91 bin 743 vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 milyon 453 bin 121'e yükseldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 147 bin 261'e ulaştığını aktardı.

SON 24 SAATTE 8 BİN 44 YENİ OMİCRON VAKASI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), son 24 saatte 8 bin 44 yeni Omicron vakasının tespit edilmesi ile toplam Omicron vaka sayısının 45 bin 145 olduğunu açıkladı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Johnson'dan İngiltere için kısıtlama sinyali

Boris Johnson, Koronavirüs, Omicron, England, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Johnson'dan İngiltere için kısıtlama sinyali - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:21 Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu
21:58 Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu
21:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı
21:49 Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor
21:40 Pereira'nın ayrılması sonrası göreve Rıdvan Dilmen'in geçeceği konuşuluyor
21:13 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi çekip paradan para kazananların alnını karışlarız
20:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız
Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu         
22:21
Hastanede kız arkadaşını görmesine izin verilmeyen şahıs satırla görevlilere saldırdı Hastanede kız arkadaşını görmesine izin verilmeyen şahıs satırla görevlilere saldırdı         
21:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 22:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Johnson'dan İngiltere için kısıtlama sinyali - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement