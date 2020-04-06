"Johnson hükümete liderlik etmeye devam edecek"

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, dün akşam hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın hükümete liderlik etmeye devam edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün akşam yüksek ateş dahil olmak korona virüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İskan Bakanı Robert Jenrick Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanının hastanedeyken hükümete liderlik etmeye devam edeceğini söyledi. Jenrick, "Johnson dün bir dizi rutin test için hastaneye gitti. Geceyi hastanede geçirdi. Hepimiz ona şifa diliyoruz. Yapılan testler sonucunda mümkün olan en kısa sürede Downing Street'e geri dönmesini umuyoruz" dedi.

Johnson'ın 10 gün önce korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından görevine devam ettiğini ifade eden Jenrick, "Birkaç günde bir onunla görüşüyordum. Son derece sıkı çalışıp ve hükümetin sürekli güncellenmesini sağlıyor. Bu devam edecek" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın yerine bugün korona virüsle ilgili basın toplantısını ülkenin Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın düzenlemesi bekleniyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)