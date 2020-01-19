Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü - Son Dakika

Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.

Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Konferansı kapsamında bir araya gelen iki lider, Libya ve İran konularını ele aldı.

Johnson, Libya'da süren çatışmanın sona erdirilmesinin öneminin altını çizerken, Libya halkını ileriye taşıyacak bir yolun bulunması için, tüm tarafların barış görüşmelerini desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede iki lider de İran'la varılan nükleer anlaşmaya desteklerini yineledi ve bu ülkenin nükleer silah edinmesini önleyecek uzun vadeli bir çerçevenin tanımlanması gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Johnson ve Macron, İran'la mevcut gerilimden çıkılması için diplomatik bir yol bulunması konusunda uluslararası ortaklarla çalışmanın önemini vurguladı.

Almanya, Berlin, Libya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak
Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 23:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]