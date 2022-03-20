Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika
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Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

20.03.2022 22:59
Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna'daki korkunç çatışmaya son vermek için askeri, ekonomik ve diplomatik desteği artırmaya kararlı olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna'daki korkunç çatışmaya son vermek için askeri, ekonomik ve diplomatik desteği artırmaya kararlı olduğunu bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın telefon görüşmesinde, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın askeri gereksinimlerine ilişkin Zelenskiy'nin son değerlendirmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, ülkesinin, Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesinde verilen desteğin koordinasyonunda uluslararası ortaklarla çalışmaya ilişkin süregelen taahhüdünün altını çizdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler ayrıca, devam eden müzakereleri de görüştü ve Johnson, Ukrayna'nın pozisyonuna olan sarsılmaz desteğini yineledi. Her iki lider de yaptırımların Putin'e baskı uygulamadaki öneminin devam ettiğini vurguladı ve Mariupol'daki korkunç bombalamaların ardından masum sivillere yönelik menfur saldırıları kınadı."

Açıklamada, Johnson'ın, Ukrayna'nın cesaretine hayranlığını dile getirdiğine işaret edilerek, "(Johnson), İngiltere'nin bu korkunç çatışmaya son vermek için askeri, ekonomik ve diplomatik desteği artırmaya kararlı olduğunu açıkça belirtti. İki lider, önümüzdeki günlerde doğrudan iletişimlerini daha da artırma konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

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Vladimir Zelenskiy, Boris Johnson, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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