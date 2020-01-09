Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü - Son Dakika

Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson görüşmede, Tahran- Kiev seferini yapmak üzere havalanan ve kalkıştan kısa süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna uçağı dolayısıyla Zelenskiy'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Zelenskiy'den başlatılan soruşturmaya dair bilgi alan Johnson, bu konuda İngiltere'nin de desteğini önerdi.

Johnson, konuya ilişkin "tam, inanılır ve saydam bir soruşturma" yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Füze iddiası

Öte yandan İngiliz Sky News televizyonu da Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, İngiltere'nin, uçağın bir füze saldırısı nedeniyle düştüğü yönündeki iddiaları araştırmaya karar verdiğini ileri sürdü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'dan bir uzman heyet, uçağın düşüşüyle ilgili incelemelere katılmak üzere bugün Tahran'a gitmişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov da yaptığı açıklamada, "Değerlendirilen senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var." ifadelerini kullanmıştı.

Olayda 3 İngiliz vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

İngiltere, Ukrayna, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!
Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Son Dakika Haberleri
02:16 Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü - Son Dakika
02:05 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
02:05 Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika
02:04 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
02:04 (Görüntülü ) Kayseri?de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 02:54:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]