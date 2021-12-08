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Johnson'ın danışmanı Stratton "Noel partisi videosu" nedeniyle istifa etti - Son Dakika

Johnson'ın danışmanı Stratton "Noel partisi videosu" nedeniyle istifa etti

08.12.2021 22:11
Johnson'ın danışmanı Stratton "Noel partisi videosu" nedeniyle istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanlarından Allegra Stratton, geçtiğimiz yıl yasak olmasına rağmen Başbakanlık'ta düzenlenen Noel partisiyle ilgili şaka yaptığı anların yer aldığı videonun ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanlarından Allegra Stratton, geçtiğimiz yıl yasak olmasına rağmen Başbakanlık'ta düzenlenen Noel partisiyle ilgili şaka yaptığı anların yer aldığı videonun ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

İngiltere'yi sarsan "Noel partisi videosu" istifa getirdi. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de uygulanan Covid-19 kısıtlamaları sırasında hükümetin önlemlerini küçümseyici şakalar yapan ve Başbakanlıkta görevli isimlerin Noel partisine katıldığını söyleyen Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Allegra Stratton, görevinden istifa etti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, ülkede ciddi kısıtlamarın uygulandığı dönemde çekildiği ortaya çıkan bir videoda Başbakan Johnson'ın danışmanları olarak Noel partisine katıldıklarını söyleyen Stratton, videonun ortaya çıkmasından yaklaşık 20 saat sonra istifa etti.

"HAYATIM BOYUNCA KULLANDIĞIM BU SÖZLER İÇİN PİŞMANLIK DUYACAĞIM"

İngiltere basınına sızan görüntülerde Stratton'un, Covid-19 kısıtlamaları hakkında şaka yaptığı ve danışmanların "peynir ve şarap" eşliğinde Noel partisine katıldığını söylediği görüldü. Basına sızan görüntüler hakkında açıklamada bulunan Stratton, yaptığı şaka için "çok üzgün olduğunu" söyledi. Stratton, "İngiliz halkı Covid-19'a karşı savaşta çok büyük fedakarlıklar yaptı. Basına sızan videodaki yorumlarımın dikkati başka yöne çekmesinden korkuyorum. Söylediklerim, insanların uymak için her şeyi yaptıkları kuralları hafife alıyor gibi görünüyor ancak amacım asla bu değildi" dedi. Stratton, "İnsanların hissettiği öfke ve hayal kırıklığını anlıyorum. Hayatım boyunca kullandığım bu sözler için pişmanlık duyacağım" diyerek kamuoyundan özür diledi. Stratton, "Sevdiklerini kaybeden, kendini herkesten izole eden ve işleriyle mücadele eden hepinizden özür diliyorum ve bu nedenle bugün istifamı sundum" ifadelerini kullandı.

Stratton, hükümette çalışmanın "muazzam bir ayrıcalık" olduğunu ve bu süreçte halk için doğru olanı yapmaya çalıştığını söyledi. Bu yıl Kasım ayında gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Konferansında (COP26) hükümet sözcülüğü görevini üstlenen Stratton, bu görevden gurur duyduğunu da belirtti.

JOHNSON DA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Videonun ortaya çıkmasından sonra Başbakan Johnson, özür dileyerek kuralları ihlal eden herkese disiplin cezası uygulanacağını söyledi. Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinde "her zaman" Covid-19 kurallarına uyulduğunu söyleyen Johnson, bir partinin yapılıp yapılmadığıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Skandala yol açan yılbaşı partisinin gerçekleştirildiği tarihlerde hükümet, yılbaşı partisi yapılmaması ve gerekli olmadıkça iki veya daha fazla kişinin kapalı alanda durmasını yasaklamıştı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Johnson'ın danışmanı Stratton Noel partisi videosu nedeniyle istifa etti
Johnson'ın danışmanı Stratton Noel partisi videosu nedeniyle istifa etti

Boris Johnson, Başbakanlık, İstifa, Noel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Johnson'ın danışmanı Stratton 'Noel partisi videosu' nedeniyle istifa etti - Son Dakika


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