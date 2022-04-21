Johnson'ın Hindistan ziyareti, Müslümanların dükkanlarının yıkılması nedeniyle eleştiriliyor - Son Dakika
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Johnson'ın Hindistan ziyareti, Müslümanların dükkanlarının yıkılması nedeniyle eleştiriliyor

21.04.2022 19:53
Johnson'ın Hindistan ziyareti, Müslümanların dükkanlarının yıkılması nedeniyle eleştiriliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Hindistan ziyareti sırasında Müslümanlara ait dükkanları yıkmakta kullanılan buldozerleri üreten fabrikayı ziyaret edip bir buldozerde fotoğraf çektirmesi tepkiye neden oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Hindistan ziyareti sırasında Müslümanlara ait dükkanları yıkmakta kullanılan buldozerleri üreten fabrikayı ziyaret edip bir buldozerde fotoğraf çektirmesi tepkiye neden oldu.

Johnson, Muhafazakar Parti'ye milyonlarca sterlin bağışlayan Anthony Bamford tarafından organize edilen turla Gucarat eyaletinde JCB fabrikasına götürüldü. İngiliz Başbakan, burada bir buldozere binerek gazetecilere poz verdi.

Johnson'ın hem Muhafazakar Parti bağışçısının başkanı olduğu bir şirkete ziyareti hem de Müslümanlara ait dükkanları yıkımlarda kullanılan bir JCB buldozerinde fotoğraf çektirmesi eleştiriye yol açtı.

Uluslararası Af Örgütü Hindistan biriminden yapılan açıklamada, Delhi Belediyesine ait bir şirketin dün Jahangirpuri bölgesindeki Müslümanların dükkanlarını yerle bir etmek için JCB buldozerlerini kullanması dikkate alındığında, İngiltere Başbakanı'nın Gucarat'ta bir JCB fabrikasının açılışına katılmasının sadece cahilce olmakla kalmadığı, aynı zamanda Johnson'ın olaylar karşısındaki sessizliğinin "sağır edici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hint makamları her gün insan haklarına sınırlamalar getirirken, İngiliz hükümeti sessiz bir seyirci olmaya son vermeli." denildi.

Öte yandan, Başbakanlık Ofisi, Johnson'ın Hindistan ziyaretinde bir Muhafazakar Parti bağışçıyla görüşmesinin çıkar çatışmasına neden olmadığını savundu.

Başbakan'ın Sözcüsü, Johnson'ın buldozerlerin Müslüman mülklerini tahrip etmesi nedeniyle JCB fabrikasını ziyaret etmekten utanıp utanmadığına ilişkin bir soru üzerine de "Bence bu ağırlıklı olarak Hintli yetkililerin meselesi." dedi.

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Boris Johnson, Muhafazakar, Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Johnson'ın Hindistan ziyareti, Müslümanların dükkanlarının yıkılması nedeniyle eleştiriliyor - Son Dakika


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