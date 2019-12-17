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Johnson'ın ilk icraatı İsrail boykotlarına kamu kurumlarının katılımını yasaklamak olacak
6 saat önce
Erken genel seçimlerde muhafazakar partiyi tarihi bir zafere taşıyan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kısa süre içerisinde hükümet ve devlet kurumlarının İsrail karşıtı boykotlara ve yaptırımlara katılmasını yasaklayacak bir yasa çıkaracağı duyruldu
Erken genel seçimlerde muhafazakar partiyi tarihi bir zafere taşıyan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kısa süre içerisinde hükümet ve devlet kurumlarının İsrail karşıtı boykotlara ve yaptırımlara katılmasını yasaklayacak bir yasa çıkaracağı duyuruldu.
Yasanın hazırlandığını belirten Muhafazakar Parti Holokost sonrası meseleler özel temsilcisi ve eski parti genel sekreteri Eric Pickles'ın aktardığına göre yasanın amacı kısaltması 'BDS Hareketi' olan İsrail karşıtı barışçıl eylemlerin yayılmasını engellemek.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:10
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