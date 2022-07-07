Johnson'ın istifasının ardından kabine üyeleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da - Son Dakika
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Johnson'ın istifasının ardından kabine üyeleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da

07.07.2022 18:28

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisinden istifasını açıklamasının ardından kabine üyeleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisinden istifasını açıklamasının ardından kabine üyeleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Johnson'ın istifasının ardından kabine üyeleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Johnson'ın istifasının ardından kabine üyeleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da - Son Dakika
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