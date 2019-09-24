Johnson'ın parlamentoyu tatil kararının hukuka aykırı bulunması

İngiltere'de muhalefetteki partilerin liderleri, Anayasa Mahkemesinin Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararını hukuka aykırı bulmasını memnuniyetle karşıladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Johnson'ı pozisyonunu gözden geçirmeye çağırdı.

Kararın, Başbakan'ın parlamentoyu kapatmada yanlış yaptığını gösterdiğini belirten Corbyn, hükmün aynı zamanda demokrasinin Johnson tarafından aşağılandığını ve görevin kötüye kullanıldığını da ortaya koyduğunu savundu.

Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson, kararın, Johnson'ın başbakanlık için uygun olmadığını teyit ettiğini vurgulayarak, "(Johnson) Kraliçe'yi ve ülkeyi yanılttı, halkın temsilcilerini yasa dışı şekilde susturdu." dedi.

İskoçya Ulusal Partisinin İngiltere Parlamentosundaki grubunun lideri Ian Blackford, Johnson'ın karar sonrası istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

"Şimdiye kadarki en kötü siyasi karardı"

Aşırı sağcı Brexit Partisi lideri Nigel Farage, "Kraliçe'nin konuşmasını iptal etme ve tatil kararı şimdiye kadarki en kötü siyasi karardı. Dominic Cummings (Johnson'ın danışmanı) gitmeli." ifadesini kullandı.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow, kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Parlamenter demokrasimizin bir simgesi olarak Avam Kamarasının gecikmeksizin toplanması gerekiyor. Bu amaçla acil olarak parti liderleriyle görüşeceğim." dedi.

Süreç

Boris Johnson, hükümet programını hazırlayabilmek için parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmuş, Kraliçe'nin onanıyla parlamento 9 Eylül-14 Ekim için tatil edilmişti.

Ancak Johnson'ın kararını, Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmaya yönelik bir "anayasal darbe" diye nitelendiren muhalefet partileri, konuyu yargıya taşımıştı.

Johnson'ın tatil kararı, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da ve Londra'da Yüksek Mahkemede dava edilmiş, her iki mahkeme de bunun siyasi nitelikte bir karar olduğuna ve yargının alanına girmediğine hükmetmişti.

Ancak Edinburg'daki karar temyiz edilmiş, temyiz duruşmasında İngiliz hükümetinin parlamentoyu tatil kararının arkasındaki niyetle, Kraliçe 2. Elizabeth'e beyan edilen gerekçe arasında farklılık olduğuna hükmedilmişti.

İngiliz hükümeti, temyiz kararını Londra'daki üst mahkemeye taşımıştı. 17 Eylül'de başlayan davada karar, bugün açıklanmış ve Johnson'ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe'ye sunduğu gerekçenin yasa dışı olduğu ifade edilerek tatil kararı yok hükmünde sayılmıştı.

Hükümde, "Tatil kararı, meşru bir sebep olmadan parlamentonun yasama organı olarak anayasal görevini yerine getirmesini engelleyecek bir etkiye sahip olması durumunda yasa dışıdır. Parlamentonun 5 hafta tatil edilmesinin niçin gerekli olduğu konusunda mahkemeye gerekçe sunulmadı. (Bu durumda) Kararın yasa dışı olduğu sonucuna varmak zorundayız." ifadelerine yer verilmişti.

Parlamento, tatile girmeden önce Johnson'ın 31 Ekim'de ülkeyi anlaşmasız biçimde Avrupa Birliği'nden (AB) ayırmasını önlemeye dönük bir yasa da çıkarmış, Johnson bu yasaya uymayabileceğinin sinyalini vermişti.