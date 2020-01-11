Johnson, İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konusunda uluslararası soruşturma istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Johnson, İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konusunda uluslararası soruşturma istedi - Son Dakika

Johnson, İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konusunda uluslararası soruşturma istedi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın Ukrayna uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Johnson, İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konusunda uluslararası soruşturma istedi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın Ukrayna uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Johnson, yazılı açıklamasında, "İran'ın, Ukrayna Havayollarının 752 sefer sayılı uçağını kendi silahlı kuvvetlerinin yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesi önemli bir ilk adım." dedi.

Sürecin kurbanların aileleri için zorluğuna işaret eden Johnson, "Şimdi kapsamlı, şeffaf ve bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılmasına ve ölenlerin ülkelerine geri gönderilmesine ihtiyaç var. İngiltere, bunun gerçekleşmesini sağlamak için Kanada, Ukrayna ve bu kazadan etkilenen diğer uluslararası ortaklarla yakın bir şekilde çalışacak." ifadesini kullandı.

Olayın bölgedeki gerilimi azaltmanın önemini gösterdiğini kaydeden Johnson, daha fazla çatışmanın sadece daha fazla kayıp ve trajediye neden olacağını belirterek, liderlere diplomatik bir yol izlemeleri çağrısında bulundu.

Uçak füzeyle vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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