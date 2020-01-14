Johnson, İskoçya'da bağımsızlık referandumu talebini reddetti

Johnson, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon'a gönderdiği mektupta altı yıl önce hem Sturgeon'ın hem de Alex Salmond'ın referandumun "bir kuşak boyunca yapılacak tek oylama olacağı" sözünü verdiğini hatırlattı.

"İSKOÇYA HALKI, BİRLEŞİK KRALLIĞI BİR ARADA TUTMA KARARI VERDİ"

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "İskoçya halkı, (bu referandumda) Birleşik Krallığı bir arada tutma kararı verdi. Birleşik Krallık Hükümeti, bu demokratik karara saygı duymaya devam edecek. Bu nedenle yeni bağımsızlık referandumlarına yol açacak yetki devrine karşıyım."

STURGEON: DEMOKRASIYİ İNKAR ETMEYE ÇALIŞIYOR

Nicola Sturgeon ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'ın kararına "(Boris Johnson'ın lideri olduğu) Muhafazakar Parti demokrasiyi inkar etmeye çalışıyor" diye tepki gösterdi.

Sturgeon, İskoçya Özerk Yönetimi'nin mektuba resmi yanıtını bu ay vereceğini açıkladı.

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenlerin yüzde 55'i bağımsızlığa "Hayır" demişti.

Sturgeon ise İngiltere'nin AB'den ayrılma kararıyla (Brexit) koşulların değiştiğini söyleyerek bu yıl ikinci kez referandum yapılmasını istiyor.

SNP, 12 Aralık'ta yapılan genel seçimde 48 milletvekili çıkarmıştı.

Avam Kamarası'nda İskoçya'yı 59 milletvekili temsil ediyor.

BAĞIMSIZLIK TALEBİ

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne çıkarmıştı.

Brexit'le beraber durumun değiştiğini savunan İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, geçen ay merkezi hükümete ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yapmış ve bu talebi yazılı da iletmişti.

Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) 12 Aralık'ta yapılan seçimde İskoçya'daki oyların yüzde 45'ini almasını da bağımsızlık talebi yönünde güçlü bir işaret olduğunu savunmuştu.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Ancak İskoçya halkı, yüzde 62'yle referandumda hayır oyu vermişti.