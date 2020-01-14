Johnson, İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebini reddetti - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bağımsızlık referandumu için yetki isteyen İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'a söz konusu talebi reddettiğini açıkladı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bağımsızlık referandumu için talepte bulunan İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon hükümeti tarafından sunulan dilekçeyi reddetti. Johnson, İskoçya Başbakanı Sturgeon'a gönderdiği mektupta, "Daha fazla referanduma yol açabilecek yetki devri için herhangi bir talebi kabul etmiyorum" cevabını verdi.



Johnson, 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunu hatırlatarak, "İskoç halkı, Birleşik Krallığımızı bir arada tutmak için kararlı bir şekilde oy kullandı, bu da hem İskoç hem de Birleşik Krallık hükümetlerinin saygı duymayı taahhüt ettiği bir sonuçtu. 2020 yılını tüm İngiltere için büyüme ve fırsat haline getirelim" dedi.



Sturgeon'dan Johnson'a cevap



Referandum talebini reddettiğini duyuran Johnson'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Sturgeon, "Muhafazakarlar İskoçya'nın karar verme hakkı yüzünden dehşete düştüler. Çünkü İskoç halkının fırsat bulduklarında bağımsızlığı seçeceklerini biliyorlar" dedi. İngiltere Başbakanı Boris'i demokrasiyi reddetmekle suçlayan Sturgeon, İskoçya üzerinde kurulmaya çalışılan ablukanın bağımsızlık desteğini daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundu.



Öte yandan 2014 yılında yapılan son bağımsızlık referandumunda İskoç halkının yüzde 55'i İngiltere'ye bağlı kalmayı tercih ederken, yüzde 45'i bağımsızlık talep etmişti. - LONDRA