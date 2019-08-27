Son Dakika Haberleri: Johnson & Johnson 572 milyon dolar tazminat ödeyecek
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Johnson & Johnson 572 milyon dolar tazminat ödeyecek

1 saat önce

ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.

Johnson & Johnson 572 milyon dolar tazminat ödeyecek, System.String[]

ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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