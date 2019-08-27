Johnson & Johnson 572 milyon dolar tazminat ödeyecek
1 saat önce
ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.
ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30
Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan rapor! Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum