Son Dakika Haberleri: Johnson & Johnson Ohio'daki opioid davasında 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti
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Johnson & Johnson Ohio'daki opioid davasında 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

40 dakika önce

Amerikalı ilaç devi Johnson & Johnson Ohio eyaletinde hakkında opioid bağımlılığını tetikleme suçlamasıyla dava açılması öncesi uzlaşmaya giderek 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Johnson & Johnson Ohio'daki opioid davasında 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti, System.String[]

Amerikalı ilaç devi Johnson & Johnson Ohio eyaletinde hakkında opioid bağımlılığını tetikleme suçlamasıyla dava açılması öncesi uzlaşmaya giderek 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.


Ülkede diğer ilaç üreticileri de milyarlarca dolarlık tazminatların beklendiği ve bu ay açılması beklenen dava öncesi uzlaşma yoluna gitmişti.

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Ohio, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:46 
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