Son Dakika Haberleri: Johnson & Johnson, Oklahoma eyaletine 572 milyon dolar tazminat ödeyecek
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Johnson & Johnson, Oklahoma eyaletine 572 milyon dolar tazminat ödeyecek

12 dakika önce

ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.

Johnson & Johnson, Oklahoma eyaletine 572 milyon dolar tazminat ödeyecek, System.String[]

ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.

Oklahoma'ya bağlı Cleveland Bölgesi Yargıcı, Johnson & Johnson'a eyaletin en büyük "opioid" krizine yol açtığı gerekçesiyle açtığı davanın sonucunu açıkladı.

Dava sonucunda Johnson & Johnson, eyalete 572 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Bu dava, ABD'nin birçok eyaletinin ilaç firmalarına "opioid" krizi konusunda açtığı davalar arasında ilk sonuçlananı oldu.

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Cleveland, Oklahoma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:50 Kaynak: AA
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