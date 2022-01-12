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Johnson kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi - Son Dakika

Johnson kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi

12.01.2022 17:15
Johnson kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020'de ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddialarını doğrulayarak özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020'de ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddialarını doğrulayarak özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mayıs 2020'de Covid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde Başbakanlık Ofisi çalışanlarının kuralları ihlal ederek parti düzenlediği iddialarını doğruladı. Johnson bir süredir devam eden suçlamaların ardından bugün Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada yaklaşık 40 kişinin bulunduğu partiye katıldığını kabul ederek özür diledi.

Johnson, söz konusu tarihte saat 18.00 civarında personele teşekkür etmek için Downing Street'te yer alan başbakanlık ofisinin bahçesine gittiğini ancak toplantının bir "iş etkinliği" olduğunu düşündüğünü söyledi. Toplantıda 25 dakika boyunca kaldığını söyleyen Johnson, "Geriye dönüp baktığımda herkesi içeri göndermeliydim. Onlara teşekkür etmenin başka bir yolunu bulmalıydım" şeklinde konuştu. "Doğru anlamadığımız şeyler oldu. Yaptığımız şeylerden bazılarının doğru olmadığını öğrendik" ifadesini kullanan Johnson, "içtenlikle özür dilediğini" belirterek sorumluluk alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

JOHNSON İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Avam Kamarası'nda milletvekilleri ve muhalefet liderleri tarafından büyük bir baskı ile karşılanan Johnson, istifa etmeye çağrıldı. Johnson'ın itirafına yanıt veren İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson'ı istifaya çağırarak kendini savunmasının İngiliz halkını gerçekten rahatsız edecek kadar "gülünç" göründüğünü söyledi. Starmer, Johnson'a seslenerek "Artık parti bitti başbakan" dedi. Johnson'ın yolundan sapmış acınası biri gibi göründüğünü söyleyen Starmer, Johnson'ın eylemlerini bakanlık yasasının açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner Johnson hakkında, "Sadece kuralları ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda İngiliz halkına yalan söyledi" ifadesini kullandı. Liberal Demokrat Parti ise başbakanın eylemlerinin "ulusun sağlığına tehdit oluşturduğunu" belirterek Johnson'ı istifaya çağırdı.

İktidar partisinde olan Muhafazakar Parti milletvekilleri de, Johnson'ı eleştirerek hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Muhafazakar milletvekili Tobias Ellwood, Johnson'ı harekete geçmeye ve Downing Street'in kötü kararı için özür dilemeye çağırdı. Başka bir Muhafazakar milletvekili Christian Wakeford da 20 Mayıs'taki Downing Street partisine ilişkin raporların "savunmasız" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.

PARTİ DAVETİ BASINA SIZMIŞTI

İngiltere'de önde gelen basın kuruluşlarından ITV News, Başbakanlık Ofisi çalışanlarının 20 Mayıs 2020'de düzenledikleri parti davetiyelerini ortaya çıkardı. Basına sızan raporlara göre Başbakan Boris Johnson'ın çalışanlarından birinin yaklaşık 100 kişiye sosyal mesafeli olarak kendi getirdikleri içecekler ile güzel havanın tadını çıkarmaya davet eden bir eposta gönderdiği belirtildi.

JOHNSON'IN DANIŞMANI İSTİFA ETMİŞTİ

Aralık 2020'de Başbakan Johnson'ın çalışanlarının Covid-19 kısıtlama kurallarına uymadığına ilişkin başka bir iddia ortaya atılmıştı. Noel tatili öncesinde başbakanın danışmanlarının bir partiye katıldığını yansıtan bir videonun basına sızmasının ardından Johnson'ın danışmanı Allegra Stratton istifa etmişti. Görüntülerde Covid-19 kısıtlamaları sırasında, hükümetin önlemlerini küçümseyici şakalar yapan ve başbakanlık ofisi çalışanlarının partiye katıldığını söyleyen Stratton, videonun ortaya çıkmasının ardından özür dilemişti.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Johnson kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi

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Boris Johnson, Başbakanlık, Koronavirüs, Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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