Johnson, Macron'la Suriye ve Kovid-19'u görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Johnson, Macron'la Suriye ve Kovid-19'u görüştü - Son Dakika

Johnson, Macron'la Suriye ve Kovid-19'u görüştü

23 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye'deki mevcut durumu, özellikle de İdlib'deki çatışmalara son verilmesi için neler yapılabileceğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Johnson, Macron'la Suriye ve Kovid-19'u görüştü, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye'deki mevcut durumu, özellikle de İdlib'deki çatışmalara son verilmesi için neler yapılabileceğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde, Suriye ve yeni tip koronavirüs değerlendirildi.

Johnson, İngiltere'nin virüsün yayılmasının önlenmesi, kökenlerinin araştırılması, tedavisinin bulunması ve yayılması halinde etkisinin azaltılmasını içeren 4 aşamalı planı hakkında Macron'a bilgi verdi.

İki lider, yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı uluslararası bir mücadelede birlikte çalışmayı kararlaştırdı.

Johnson ve Macron, Suriye'deki mevcut durumu, özellikle İdlib'deki çatışmalara ve Suriye halkının çektiği acılara son verilmesi için neler yapılabileceğini de görüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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