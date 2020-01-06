Johnson, Macron ve Merkel'den İran'a ortak uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Johnson, Macron ve Merkel'den İran'a ortak uyarı - Son Dakika

Johnson, Macron ve Merkel'den İran'a ortak uyarı

7 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'a nükleer anlaşmaya uymayan adımlar atmaması konusunda ortak uyarıda bulundu.

Johnson, Macron ve Merkel'den İran'a ortak uyarı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'a nükleer anlaşmaya uymayan adımlar atmaması konusunda ortak uyarıda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Tahran yönetimini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile çelişen adımlardan kaçınılması konusunda uyardı. Almanya Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Öncelik şu anda gerilimin azaltılması. Herkes sorumlulukların bilincinde hareket etmeli. Her şeyden önce, İran'ı yeni şiddet eylemlerinden ve buna destek vermesinden kaçınmaya çağırıyoruz. Ayrıca nükleer anlaşmaya uymayan eylemlerde bulunmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran kısa süre önce, JCPOA'da taahhütlerini kısıtlamanın beşinci adımı olarak santrifüjlerin sayısı ile ilgili öngörülen 'son anahtar sınırlaması'na uymayacağını açıklamıştı.

ABD LİDERLİĞİNDEKİ KOALİSYONA DESTEK ÇAĞRISI

Üç lider ayrıca Irak Parlamentosu'nun aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması kararına karşı, ABD liderliğindeki uluslararası terörle mücadele koalisyonuna destek istedi. Bildiride, "Ayrıca DEAŞ ile mücadeleye olan bağlılığımıza ve DEAŞ ile mücadeleye öncelik veriyoruz. Bu bağlamda koalisyonun korunması büyük önem taşımaktadır. Irak hükümet kurumlarını koalisyona gereken desteği vermeye devam etmeye çağırıyoruz" denildi.

(İHA)

Angela Merkel, Almanya, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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