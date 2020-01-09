Johnson, Ruhani'den düşmanlıklara son verilmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Johnson, Ruhani'den düşmanlıklara son verilmesini istedi - Son Dakika

Johnson, Ruhani'den düşmanlıklara son verilmesini istedi

12 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran ve ABD arasındaki düşmanlıklara son verilmesini istedi.

Johnson, Ruhani'den düşmanlıklara son verilmesini istedi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran ve ABD arasındaki düşmanlıklara son verilmesini istedi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Johnson İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

Görüşmede liderler, İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından bölgede oluşan durumu ele alırken Johnson, düşmanlıklara son verilmesi çağrısı yaptı.

Johnson ayrıca İngiltere'nin nükleer anlaşmanın yanı sıra nükleer silahların yayılmasını önlemek ve gerginlikleri azaltmak amacıyla sürdürülen diyaloğa olan bağlılığını vurguladı.

İngiliz Başbakan, ajanlık suçlamasıyla hapis cezası alan çifte vatandaş Nazanin Zaghari'nin durumunu da gündeme getirerek derhal serbest bırakılmasını istedi.

Johnson, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Süleymani'nin elinde "İngiliz askerlerinin kanı olduğunu" söylemişti.

ABD ve İran arasındaki gerginlik

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentindeki Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Boris Johnson, İngiltere, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı
İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası

Son Dakika Haberleri
15:48 Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
15:48 Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı - Son Dakika
15:47 TikTok'ta #Seksenler esintileri - Son Dakika
15:47 Küçük kız 4'üncü katın dış cephesine çıktı? tehlikeli anlar kamerada - Son Dakika
15:42 2019'da 12 bin misafir maceraya konuk oldu - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika
14:15 Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 15:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Johnson, Ruhani'den düşmanlıklara son verilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]