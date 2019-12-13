Johnson: Seçim Brexit'in "tartışılmayacak" bir karar olduğunu gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Johnson: Seçim Brexit'in 'tartışılmayacak' bir karar olduğunu gösterdi - Son Dakika Ekonomi

Johnson: Seçim Brexit'in "tartışılmayacak" bir karar olduğunu gösterdi

6 saat önce

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkede gerçekleşen erken seçimin sonuçlarının Brexit'in, "tartışılmaz ve inkar edilemez" bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Johnson: Seçim Brexit'in
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkede gerçekleşen erken seçimin sonuçlarının Brexit'in, "tartışılmaz ve inkar edilemez" bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yeni hükümetin 2016 yılındaki referandumda halkın aldığı kararı uygulayacağını söyledi ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) altyapısına, çevre korunmasına ve bilime yatırım yapılacağını duyurdu.


- İstanbul
Birleşik Krallık, Boris Johnson, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:11 Kaynak: DHA
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