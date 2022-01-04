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Johnson: "Ülkeyi kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var" - Son Dakika

Johnson: "Ülkeyi kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var"

04.01.2022 21:53

- Johnson: "Ülkeyi kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var" İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs salgınında rekor sayıda vaka tespit edilmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "B Planı önlemleriyle bu ülkeyi bir kez daha kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var.

- Johnson: "Ülkeyi kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var"

MANCHESTER - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs salgınında rekor sayıda vaka tespit edilmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "B Planı önlemleriyle bu ülkeyi bir kez daha kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var. Bu virüsle yaşamanın bir yolunu bulabiliriz" dedi.

İngiltere Başkanı Boris Johnson, ülkede son 24 saatte 218 bin 724 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılmasının ardından salgını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Başbakan Johnson, artan Covid-19 vakaları karşısında bir kez daha şu anda yürürlükte bulunan "B Planı" önlemlerine bağlı kalınacağını ifade etti. Covid-19 kısıtlamalarının henüz arttırılmayacağına dikkat çeken Johnson, "B Planı önlemleriyle bu ülkeyi bir kez daha kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var. Bu virüsle yaşamanın bir yolunu bulabiliriz" şeklinde konuştu.

Johnson, aşı programı sayesinde İngiltere'nin daha önceki virüs dalgalarına göre farklı bir konumda olduğunu söyleyerek şu anda "önemli bir korunma düzeyine" sahip olduğunu ifade etti.

"Covid-19 ile savaşımızın sona erdiğini düşünen herkes son derece yanılıyor"

Ancak yine de İngiltere'de "ilerleyen haftaların zorlu olacağını" ve "bazı hizmetlerin kesintiye uğrayacağını" söyleyen Johnson, "Korkarım Covid-19 ile savaşımızın sona erdiğini düşünen herkes son derece yanılıyor. Bu, en üst düzeyde dikkatli olunması gereken bir an" dedi.

100 bin işçi görevlendirilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 Ocak'tan itibaren ülkede gıda tedarikinin sağlanması, sınırların korunması gibi kritik işlerde çalışması için 100 bin işçinin görevlendirileceğini ve bu kişilere her gün yanal akış testlerinin sağlanacağını söyledi. Johnson, Covid-19 ile mücadelede aşı olmanın önemini vurgulayarak aşı olmayan kişileri aşılarını olmaya ve güçlendirici dozlarını almaya çağırdı. Johnson, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların yüzde 90'ının güçlendirici aşılarını almadığını ve bunlardan yüzde 60'ının ise hiç aşılanmadığını söyledi.

B Planı

İngiltere'de şu anda hükümetin B Planı önlemlerinde toplu taşıma ve mağaza gibi kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve bazı mekanlara girmek için aşı pasaportu kullanılması gibi kurallar bulunuyor.

Günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aştı

İngiltere'de resmi verilere göre son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aştı. Ülkede toplam vaka sayısı 13 milyon 641 bin 520'ye ulaştı. Son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 148 bin 941'e yükseldi.

Johnson: Ülkeyi kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var
Johnson: Ülkeyi kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var
Johnson: Ülkeyi kapatmadan Omicron'dan kurtulma şansımız var

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Boris Johnson, Koronavirüs, England, Omicron, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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