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"Johnson'un danışmanı kendisini karantinaya aldı" iddiası
6 saat önce
İngiltere'den Kraliyet'e ve kabineye sıçrayan koronavirüs ile ilgili yeni bir iddia geldi.
İngiltere'den Kraliyet'e ve kabineye sıçrayan koronavirüs ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs (Covid-19) semptomları gösterdiği için kendisini karantinaya aldığı iddia edildi.
İngiliz medyasının iddiasına göre, Başbakan Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings, koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle kendisini karantinaya aldı. Koronavirüs nedeniyle 1231 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 784 de vaka bulunan ülkede Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
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