Üye Girişi
Johnson'un eski danışmanı: Başbakanlık'ta düzenlenmiş yasak Noel partisinin fotoğrafları var - Son Dakika

Johnson'un eski danışmanı: Başbakanlık'ta düzenlenmiş yasak Noel partisinin fotoğrafları var

10.12.2021 17:39
Johnson'un eski danışmanı: Başbakanlık'ta düzenlenmiş yasak Noel partisinin fotoğrafları var

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına rağmen geçen sene Başbakanlık'ta düzenlenen Noel partisiyle ilgili fotoğrafların olduğunu ve bunun kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağını iddia etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına rağmen geçen sene Başbakanlık'ta düzenlenen Noel partisiyle ilgili fotoğrafların olduğunu ve bunun kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağını iddia etti.

Görevinden sorunlu şekilde ayrılan Cummings, yasak Noel partisiyle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarafların kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak bir sürü fotoğrafı var. 10 Numara'nın (Başbakanlık) ötesinde, diğer departmanlara davet listeleri..." ifadesini kullandı.

Cummings, bir sayfadaki soru-cevap oturumunda da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak Johnson'ın 18 Aralık'ta Noel partisinden haberdar olduğunu ancak katılmadığını öne sürdü.

"Görüntülerin kaynağı ben değilim"

Cummings, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüntülerin kaynağı olduğu iddialarını ise reddetti ve görüntüleri yayınlayan ITV ile paylaşıp paylaşmadığı sorusuna da "Hayır." yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Muhafazakar Parti'deki liderliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cummings, "Bitti. Gelecek yıl bu zamanlar gider, muhtemelen yazdan önce." iddiasında bulundu.

Tartışmalı Noel partisi

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altında.

Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

Tepki çeken video

Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de 7 Aralık'ta ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü.

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor.

Sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.

Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.

Johnson özür diledi

İngiltere Başbakanı Johnson, 8 Aralık'ta video nedeniyle özür dilerken istifa çağrılarını reddetmişti.

Allegra Stratton ise videonun ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Boris Johnson, Başbakanlık, Aralık, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Johnson'un eski danışmanı: Başbakanlık'ta düzenlenmiş yasak Noel partisinin fotoğrafları var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit ağabeyi gibi Nilüfer'de trafik kazasında hayatın kaybetti 17:41 Şehit ağabeyi gibi Nilüfer'de trafik kazasında hayatın kaybetti
Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım 17:27 Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
17:40 Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu
17:28 Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı
17:26 Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım
17:17 Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu
16:58 Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine yükseldi! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı
16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla
16:16 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu         
17:41
Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar bu sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar bu sergide         
17:26
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 17:45:12. #1.13#
SON DAKİKA: Johnson'un eski danışmanı: Başbakanlık'ta düzenlenmiş yasak Noel partisinin fotoğrafları var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement