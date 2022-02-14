Üye Girişi
Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü

14.02.2022 23:10
Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde, diplomasi penceresinin açık kaldığı konusunda anlaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde, diplomasi penceresinin açık kaldığı konusunda anlaştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Biden'ın, diğer dünya liderleriyle yaptıkları son görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, "(Liderler) Diplomasi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden geri adım atması için çok önemli bir pencerenin kaldığı konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

"Ukrayna'nın işgali, Rusya için uzun süreli krizle sonuçlanır"

İki liderin, Ukrayna'ya yönelik daha fazla işgalinin, Rusya için uzun süreli bir krizle sonuçlanacağını ve hem Rusya hem de dünya için geniş kapsamlı hasara yol açacağını vurguladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Liderler) Batılı müttefiklerin, Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması dahil Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma ihtiyacını da yinelediler ki bu, Rusya'nın stratejik çıkarlarını kalbinden vuracaktır."

Açıklamada, Johnson ve Biden'ın, durum geliştikçe yakın temas halinde kalmaya karar verdikleri ifade edildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de iki liderin görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü aktardı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Boris Johnson, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:49 Uzi'yle birlikte olduğu öne sürülen Aleyna Tilki, başka bir isimle tatile çıktı!
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
22:46 BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi
22:39 Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu
22:37 ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar
22:12 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik
22:11 Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı
22:10 Marketlerin çirkin etiket oyunu ortaya çıktı! Vatandaşın cebindeki para bu şekilde uçuyor
21:34 İYİ Parti lideri Meral Akşener, EYT'lilere destek verdi! Etiketi paylaşıp sert çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 23:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement