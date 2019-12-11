Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar - Son Dakika Dünya

Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar

6 saat önce

Görüntüler İngiltere'den. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan erken genel seçimlerden önce iki merkez partinin lideri son kampanya eylemlerini gerçekleştiriyor.

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Görüntüler İngiltere'den. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan erken genel seçimlerden önce iki merkez partinin lideri son kampanya eylemlerini gerçekleştiriyor. View on euronews

Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar

İngiltere, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:42 
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