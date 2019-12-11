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Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar
6 saat önce
Görüntüler İngiltere'den. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan erken genel seçimlerden önce iki merkez partinin lideri son kampanya eylemlerini gerçekleştiriyor.
Görüntüler İngiltere'den. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan erken genel seçimlerden önce iki merkez partinin lideri son kampanya eylemlerini gerçekleştiriyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:42
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