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Johnson ve Trump telefonda görüştü

36 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili görüştü.

Johnson ve Trump telefonda görüştü, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson ile Trump'ın bugün telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin, görüşmede, cumartesi günü Suudi Arabistan'da Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıları ele aldığı kaydedildi.

Saldırıları kınayan Johnson ve Trump'ın, uluslararası ortakların bu konuda birlik içinde diplomatik bir yanıt vermesi gerekliliği üzerinde durduğu belirtildi.

İran'ın da ele alındığı bildirilen görüşmede, liderlerin, bu ülkenin nükleer silah elde etmesine izin verilmemesi konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Donald Trump, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:02 Kaynak: AA
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