Johnson ve Trump telefonda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin ABD'nin İsrail ile Filistin arasında barışa yönelik önerisini ele aldığı belirtilirken, önerinin "ileriye doğru olumlu bir adım olabileceği" ifadesine yer verildi.

Trump, sözde Orta Doğu barış planını bugün açıklamış, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu söylemişti.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.