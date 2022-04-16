Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını görüştü

16.04.2022 21:48
Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacı ele alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacı ele alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın öğleden sonra Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde, ülkelerinin özgürlüğünü kahramanca savunmaya devam eden Ukrayna güçlerinin cesaretini takdirle karşıladığı bildirildi.

Zelenskiy'nin, Mariupol'deki durum hakkında Johnson'ı bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, İngiliz Başbakanın, bu şehirdeki Ukrayna direnişini selamladığı belirtildi.

Açıklamada, "İkili, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını ele aldı ve Başbakan Johnson, Ukrayna'nın ileriki haftalarda ve aylarda egemenliğini savunmasını sağlamak için (İngiltere'nin) müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi." ifadesine yer verildi.

Johnson'ın, Zelenskiy'e İngiltere'nin geçen hafta Rusya'ya yönelik aldığı yeni yaptırım kararları hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "(Johnson) İngiltere'nin önümüzdeki günlerde zırhlı araçlar dahil Ukrayna'ya kendini savunması için araçlar sağlamaya devam edeceğini aktardı." denildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin daha da güçlendiğini, Ukrayna'nın başarılı olacağından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise başarısız olacağından hala emin olduğunu belirttiği kaydedildi.

Rusya, İngiltere Başbakanı Johnson ve 12 üst düzey isme yaptırım kararı aldı

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve "benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle" bağlantılı olarak, İngiliz hükümetinin önemli kabine üyeleri ve bir dizi siyasetçiye karşı Rusya'ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı alındığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Zelenskiy: 'Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü' Son dakika haber... Zelenskiy: 'Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti'

Vladimir Zelenskiy, Boris Johnson, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını görüştü - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 21:56:06. #1.12#
SON DAKİKA: Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement