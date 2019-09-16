Jojo Rabbit Filmi

Hitler'in ordusunda yer alan Jojo Betzler adındaki bir çocuk, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Kız, evlerinin çatı katında kalıyordur. Tabii bu durum en yakın sırdaşı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan Jojo'nun kafasında büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Hayali arkadaşı olan Hitler, hiç de orijinalindeki gibi değildir. Jojo'nun bu korkunç ırkçılığa karşı gelmek için mücadele etmesi gerekmektedir.

Yönetmen: Taika Waititi

Senaryo: Taika Waititi, Christine Leunens

Oyuncular: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Jojo Rabbit

Yapımcı Firma: Czech Anglo Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce, Almanca

Filmin Süresi: 108 dk.

Dağıtıcı Firma: Twentieth Century Fox Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2021



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