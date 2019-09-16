Jojo Rabbit Filmi

Hitler'in ordusunda yer alan Jojo Betzler adındaki bir çocuk, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Kız, evlerinin çatı katında kalıyordur. Tabii bu durum en yakın sırdaşı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan Jojo'nun kafasında büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Hayali arkadaşı olan Hitler, hiç de orijinalindeki gibi değildir. Jojo'nun bu korkunç ırkçılığa karşı gelmek için mücadele etmesi gerekmektedir.
Yönetmen: Taika Waititi
Senaryo: Taika Waititi, Christine Leunens
Oyuncular: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Jojo Rabbit
Yapımcı Firma: Czech Anglo Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce, Almanca
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: Twentieth Century Fox Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2021
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