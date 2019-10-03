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Joker

1 saat önce

Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bildiğimiz anlamıyla Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bildiğimiz anlamıyla Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Joker

Joaquin Phoenix, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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