Joker
1 saat önce
Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bildiğimiz anlamıyla Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bildiğimiz anlamıyla Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.
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