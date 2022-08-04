Joker 2 geliyor! Vizyon tarihi belli oldu - Son Dakika
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Joker 2 geliyor! Vizyon tarihi belli oldu

04.08.2022 11:02
Joker 2 geliyor! Vizyon tarihi belli oldu

Joker 2 vizyon tarihi açıklandı. Joker: Folie A Deux adındaki devam filmin konusu ve oyuncuları kim? İşte detaylar.

2019 yılında beyaz perdeye sunulan ve oldukça fazla konuşulmayı başaran Joaquin Phoenix'in Joker filmi için nihayet yeni bilgiler geldi. Devam filmin Joker: Folie A Deux olarak adlandırılacağı ve 4 Ekim 2024 tarihinde prömiyer yapacağı açıklandı.

4 Ekim 2024'te çıkacak Joker: Folie A Deux konusu ne?

Deadline tarafından hazırlanan rapora göre Joker 2 hakkında merak edilenler gün yüzüne çıktı. Yeni filmin Joker: Folie A Deux (İki Kişilik Delilik) isminde olacağı belirtildi. Ayrıca devam filminin senaryosunu yönetmen Todd Phillips ve Joaquin Phoenix birlikte yazdı. Tahmin edebileceğiniz üzere Joker karakterini Joaquin Phoenix oynayacak.

Joker 2 geliyor! Vizyon tarihi belli oldu

Joker: Folie A Deux konusu şimdilik belirsiz, ancak film hakkında birkaç farklı iddia bulunuyor. Bunlardan ilki, Lady Gaga'nın Harley Quinn rolünde olacağı ve filmin bir müzikal şeklinde geçeceği yönünde. Diğer bir iddia ise ilk filme benzer şekilde psikolojik-gerilim tarzında olacağını söylüyor.

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2019 yılında vizyona giren ve 11 dalda Akademi Ödülüne aday gösterilen ilk Joker filmi, başta DC hayranları olmak üzere sinema dünyasını etkilemeyi başardı. Bundan dolayı yapımcı stüdyo Warner Bros.'un 4 Ekim 2024'te çıkacak devam filminden beklentilerini arttırdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Warner Bros., Joker: Folie A Deux'in haricinde şu sıralar Shazam, Black Adam, Aquaman 2 ve The Flash gibi diğer DC Comics karakterleri için de büyük planlara sahip. Ayrıca Matt Reeves'in Batman projeleri de merak uyandırıyor.

Joker 2 geliyor! Vizyon tarihi belli oldu

Joker 2 filmi ile ilgili ilk bilgiler Warner Bros.'un 90 milyon dolar bütçeli Batgirl'ü iptal etmesiyle aynı zamanda geldi. Warner Bros., Leslie Grace'in başrolde oynadığı Batgirl filmini yayınlanmama kararı aldı. HBO Max üzerinden dağıtılması planlanan DC Comics filmi, Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetimişti.

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Kaynak: Shiftdelete

Joaquin Phoenix, Warner Bros, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Joker 2 geliyor! Vizyon tarihi belli oldu - Son Dakika

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