Joker: 'Cesur' mu 'kötü' mü? Film eleştirmenleri ikiye bölündü

DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan yeni film Joker, çok sayıda eleştirmenin yüzüne bir tebessüm kondurdu. Fakat filme "çöp" diyenler de var.

Guardian gazetesi "mükemmel bir şekilde cesur", Total Film ise "meydan okuyan ve tahrip edici" ifadelerini kullandı.

Başroldeki Joaquin Phoenix'in performansı için "dehşetli", "büyüleyici" ve "parmak ısırtan" yorumları yapılıyor.

Fakat bir diğer eleştirmene göre film "agresif ve muhtemelen sorumsuz bir manyaklıkla" eleştiriliyor.

Time dergisinden Stephanie Zacharek, "Yönetmen Todd Phillips bize kültürümüzün boşluğu hakkında bir film izlettiğini düşünmemizi istiyor olabilir" diyor ve ekliyor:

"Ama bize bunun çok ilkel bir örneğini sunuyor."

Film Türkiye'de 4 Ekim'de, dünyayla aynı anda vizyona girecek.

Warner Bros. dağıtımcısı olduğu film için "orijinal bir başlangıç öyküsü" diyor.

Geçen haftanın sonunda gösterime soktuğu fragman sadece birkaç gün içinde 25 milyon defa izlendi.

Aktör Phoenix filmde Arthur Fleck'i oynuyor.

Hayatını kiralık palyaço olarak kazanmaya çalışan Fleck, stand-up komedyeni olma hayallerinin yıkılmasıyla birlikte vahşi bir suçluya dönüşüyor.

The Dark Knight filminde Joker karakterini oynadıktan sonra yaşamını yitiren Heath Ledger, 2008'de ölümünün ardından Oscar ödülü kazanmıştı.

IGN sitesinden Jim Vejvoda, Phoenix'in de "sürükleyici ve adanmış performansıyla" Oscar'ı hak ettiğini söylüyor.

Londra'daki Evening Standard gazetesinden David Sexton ise "Phoenix'in sarsıcı performansı Oscar adaylığının garantisi" diyor.

44 yaşındaki aktör daha önce Gladiator, Walk The Line ve The Master filmlerindeki performanslarıyla aday olmuş fakat ödülü kazanmayı başaramamıştı.

Time Out dergisinden Phil de Semlyen'e göre film "DC Comics karakterini karanlık bir şekilde komikçe; parlak bir şekilde içgüdüselce yeniden yaratıyor".

Film eleştirmeni Glenn Kenny ise filmi "kötücül bir çöplük" olarak nitelendiriyor, filmin ödlek ve kendini beğenmiş olduğunu savunuyor.

The Wrap sitesi ise filmin "Çizgi roman nihilizminin, daha iyi ve zekice çekilmiş filmlerin taklitlerine ikna edici ancak içi boş bir şekilde dolanması" olduğunu aktarıyor.

Cumartesi günü Venedik Film Festivali'nde Joker'in galasına katılan Phoenix ise karakteri canlandırırken diğer aktörlerin Joker performanslarını dikkate almadığını söylüyor: "Filmi kendi yorumumuzla yarattık."

Film eleştirmeni Nicholas Barber ise BBC'ye yazdığı makalede Hollywood'un elinde film yapacak süper kahraman kalmadığını, bu yüzden son dönemde Suicide Squad ve Venom gibi filmlerde olduğu gibi "kötü karakterlere" yöneldiğini söylüyor.

Filmin kentlerin çürümüşlüğü, yabancılaşma ve anti-kapitalist protestolar gibi temaları aktör Joaquin Phoenix'in enerjik performansıyla işlediğini belirten Barber, "Bu özelliklerin Joker'i diğer süper kötü kahraman filmlerinden farklı kılıp kılmadığı ise tartışmaya açık" diyor.