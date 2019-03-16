Son Dakika Haberleri: Joker Filmi

Joker Filmi

1 saat önce

Joker filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Joker filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Todd Phillips ve Scott Silver'ın senaryosunu üstlendiği Joker filminin yönetmen koltuğunda da Phillips oturuyor.


Yönetmen: Todd Phillips
Senaryo: Todd Phillips, Scott Silver
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Shea Whigham, Bryan Callen, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Jolie Chan, Bill Camp, Mary Kate Malat, Evan Rosado, Dante Pereira-Olson, Leigh Gill, Sharon Washington, Adrienne Lovette, David Iacono, Sondra James, Tony D. Head, James Ciccone, Mick O'Rourke, Mandela Bellamy, Jamaal Burcher, Ray Iannicelli, Annie Pisapia, Jon Douglas Rainey, Jeannine Adornetto
Filmin Türü: Polisiye
Orijinal Adı: Joker
Yapımcı Firma: Bron Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Joaquin Phoenix, Scott Silver, Yönetmen, Sinema
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