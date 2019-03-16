Joker Filmi

Todd Phillips ve Scott Silver
'ın senaryosunu üstlendiği Joker film
inin yönetmen koltuğunda da Phillips oturuyor. Yönetmen:
Todd PhillipsSenaryo:
Todd Phillips, Scott SilverOyuncular: Joaquin Phoenix
, Zazie Beetz, Robert De Niro
, Shea Whigham
, Bryan Callen
, Frances Conroy
, Brett Cullen
, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge
, Josh Pais
, Jolie Chan, Bill Camp, Mary Kate
Malat, Evan Rosado, Dante
Pereira-Olson, Leigh Gill, Sharon Washington
, Adrienne Lovette, David Iacono, Sondra James, Tony D. Head, James Ciccone, Mick O'Rourke, Mandela Bellamy, Jamaal Burcher, Ray Iannicelli, Annie
Pisapia, Jon Douglas Rainey, Jeannine AdornettoFilmin Türü:
PolisiyeOrijinal Adı:
JokerYapımcı Firma:
Bron StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
04.10.2019Joker Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.