Joker Glint: Glint ve Joker Glint kurucusu Pınar Dalmış'tan güven ve kararlılık vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
İş Dünyası

Joker Glint: Glint ve Joker Glint kurucusu Pınar Dalmış'tan güven ve kararlılık vurgusu

Joker Glint: Glint ve Joker Glint kurucusu Pınar Dalmış\'tan güven ve kararlılık vurgusu
05.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Glint markasının kurucusu Pınar Dalmış (Sevgil), uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuç aşamasına yaklaştığını açıklarken, "Joker Glint" markasıyla organik ve bitkisel içerikli temizlik ürünleri üretimine ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Glint markasının kurucusu Pınar Dalmış (Sevgil), uzun süredir devam eden hukuki sürece, üretim faaliyetlerine ve markanın gelecek dönem hedeflerine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Dalmış, yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesinin sonuç aşamasına yaklaştığını, sürecin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini ifade etti.

Üretim faaliyetlerini "Joker Glint" markası adı altında sürdüren Pınar Dalmış, organik ve bitkisel içerikli temizlik ürünleri alanında üretim yaptıklarını belirtti. Dalmış, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, sürdürülebilir temizlik ürünleri geliştirmeyi temel prensip olarak benimsediklerini vurguladı.

2013 yılından bu yana üretim ve ihracat alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Dalmış, bu süreçte Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Türkiye pazarında karşılaştığı haksız uygulamalara karşı ise hukuki yollarla ve yasal çerçevede mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Pınar Dalmış, devam eden hukuki sürecin yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, sürecin tamamlanmasının ardından markalarıyla faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade etti. Dalmış, hukuki sürecin şeffaflık ve adalet çerçevesinde sonuçlanacağına olan inancını vurgularken, üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerinin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Yaşanan sürecin kendilerini yıldırmadığını dile getiren Pınar Dalmış, üretimden vazgeçmeden, güvenilir ve sürdürülebilir bir marka anlayışıyla yoluna devam edeceğini vurguladı.

İş Dünyası, Son Dakika

Son Dakika İş Dünyası Joker Glint: Glint ve Joker Glint kurucusu Pınar Dalmış'tan güven ve kararlılık vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:43:09. #7.11#
SON DAKİKA: Joker Glint: Glint ve Joker Glint kurucusu Pınar Dalmış'tan güven ve kararlılık vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.