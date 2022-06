Joker'in ikinci filmi geliyor: İsmi açıklandı!

Todd Phillips'in 2019 yılında vizyona giren Joker filmi 1 milyar doların üzerinde hasılat ile büyük bir başarı elde etti. Ayrıca filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix gösterdiği olağanüstü oyunculuk ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı da evine götürdü. Tüm bu başarıların ardından gözler Joker'in ikinci filmine çevrildi.

Folie á Deux bize ne anlatıyor?

İlk filmin başarısının ardından sinemaseverler devam filmi için beklemeye koyuldu. Bugüne kadar Joker'in ikinci filmi için herhangi bir resmi açıklama yoktu ancak filmin yönetmeni sessizliğini bozdu. Todd Philips, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile devam filmini onayladı.

Warner Bros açıkladı: The Batman 2 için müjdeli haber!

Yapılan paylaşımda Todd Philips'in ikinci filmi Scott Silver ile kaleme aldığı belirtilirken filmin ismi de açıklandı: Folie á Deux. Fransızca "iki kişilik delilik" anlamına gelen bu ifade ikinci film için sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırmış durumda. Bu fotoğrafın yanı sıra Phoenix'in senaryoyu okuduğu bir kare de yine paylaşımda yer aldı.

Peki filmin ismi bizlere neler anlatıyor? "Folie d deux" olarak bilinen paylaşılmış psikotik bozukluk ya da aktarılmış hezeyanlı bozukluk iki veya daha fazla kişi arasında benzer psikotik semptomların varlığına dayanan birkaç sendroma verilen ortak isim olarak karşımıza çıkıyor. İki yakın kişinin yıllar içinde iki ayrı varlık yerine bir bütün halini alması olarak da nitelendiriliyor. Genellikle aile bireyleri arasında görülen bu durumun filme nasıl aktarılacağı ise merak konusu. Tabi ki filmin isminin direkt olarak bu anlamı karşılaması da gerekmiyor.

Bir Joker devam filmi aynı zamanda DC Universe sorularını da beraberinde getirdi. İlk filmde görünen Bruce Wayne'i ilerleyen dönemde Batman olarak görecek miyiz? Bu Batman tamamen yeni biri mi olacak ya da hali hazırdaki Batman mi karşımıza çıkacak? Joker'in ikinci filmi bu ve bunun gibi birçok soruyu açıklığa kavuşturacak.

Peki siz Joker ikinci film için ne düşünüyorsunuz? İki Kişilik Delilik sizce bize neler sunacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.