Gaziantep'te bulunan 'Benim Adım Melek' dizisinin setinden fırsat buldukça İstanbul'a geldiğini söyleyen Kaptan, "Dizimiz çok sevildi. Yönetmenimiz Cem Akyoldaş ile inanılmaz bir uyum yakaladık. Kadriye'yi birlikte yaratıyoruz. Bu proje benim şansım oldu' açıklamasında bulundu.



'Benim Adım Melek'te kötü kalpli bir karakter olan Kadriye'yi canlandıran Hande Kaptan, Joker filmiyle ilgili ise "Kötü roller oyunculuk performansını sergilemeye daha uygun. Filme herkes gibi ben de bayıldım. Joker, Kadriye'nin ruh eşi olabilir. Kötülük konusunda ikisi kapışır. Hatta Joker'i bir de Kadriye'nin karşısında görmek lazım' diyerek espri yaptı.