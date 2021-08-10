Süper Lig'in üç büyük kulübü de Andraz Sporar'ı istiyor. TR Haber'in aktardığı haberde; 27 yaşındaki oyuncu için üç takım da fiyat sordu. Geçen sezonu Braga'da kiralık geçiren Sporar için Lizbon ekibi 6 milyon euro fiyat biçti.
27 yaşına gelen Sporar, artık kiralık gitmek istemiyor ve kendisini gösterebileceği, düzenli forma giyebileceği bir takımın formasını giymeyi arzuluyor. Türkiye'ye gelme ihtimali de oldukça güçlü. Savaşı hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu.
Sporar'ın asıl mevkisi santrfor. Ancak on numara ve sağ kanatta da oldukça etkili. Oyun içinde bölgesi genellikle değiştiriliyor. 1,87 boyunda olmasına rağmen teknik kapasitesi dikkat çekici.
Son Dakika › Spor › Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi - Son Dakika Spor