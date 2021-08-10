Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi

Yeni bir devir başlıyor! Tarihin en iyisi Messi, resmen Fransız devinde

Süper Lig'in üç büyük kulübü de Andraz Sporar'ı istiyor. TR Haber'in aktardığı haberde; 27 yaşındaki oyuncu için üç takım da fiyat sordu. Geçen sezonu Braga'da kiralık geçiren Sporar için Lizbon ekibi 6 milyon euro fiyat biçti.

KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR

27 yaşına gelen Sporar, artık kiralık gitmek istemiyor ve kendisini gösterebileceği, düzenli forma giyebileceği bir takımın formasını giymeyi arzuluyor. Türkiye'ye gelme ihtimali de oldukça güçlü. Savaşı hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu.

TAM BİR JOKER

Sporar'ın asıl mevkisi santrfor. Ancak on numara ve sağ kanatta da oldukça etkili. Oyun içinde bölgesi genellikle değiştiriliyor. 1,87 boyunda olmasına rağmen teknik kapasitesi dikkat çekici.